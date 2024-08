O músico Dave Martins, filho de madeirense natural do Funchal, faleceu recentemente aos 90 anos.

Membro do grupo Tradewinds, projeto com bastante reconhecimento no universo musical caribenho, o músico, nascido em West Demerara, na Guiana, deixa vários êxitos lançados com a sua banda, nomeadamente ‘Not a blade of grass’, ‘Honeymooning Couple’ e ‘Cricket in the Jungle’.

Dave Martins faleceu no dia 19 de agosto, em Georgetown, informação confirmada pela esposa, Annette Arjoon Martins, nas redes sociais, que disse estar “eternamente grata por ter partilhado 15 anos de amor incondicional, apoio e especialmente paixões por tudo o que é guianense” com a sua “alma gémea”.

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, também reagiu com tristeza pelo falecimento de Dave Martins, afirmando que o homem que nasceu na costa oeste de Demerara era “um verdadeiro ícone caribenho”.