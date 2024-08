No próximo sábado, dia 17 de agosto, antes de o sol se pôr do sol, o DJ e produtor John Mig apresenta um ‘set’ de duas horas no Cabo Girão a unir a música eletrónica, o techno melódico e progressivo . O evento, que terá início às 18h00, contará com uma fusão de música eletrónica, techno melódico e progressivo, e sons sintetizados ao vivo, criando uma “experiência auditiva inesquecível”.

Esta apresentação, intitulada de ‘The Art of Music’, é integrada na terceira digressão mundial do DJ e produtor com mais de 20 anos de experiência, e é também interligada ao seu programa de rádio. A digressão tem o objetivo de ”apresentar locais históricos e belos ao redor do mundo através de performances ao vivo de música eletrónica, permitindo que as pessoas experimentem esses locais de uma maneira nova e imersiva.”

O concerto no Cabo Girão faz parte da visão de John Mig de oferecer uma experiência cultural memorável num dos principais pontos turísticos da Madeira.

Além disso, numa nota de divulgação, John Mig refere que este, assim como os seus outros eventos ao vivo, irá fazer parte de um projeto maior, nomeadamente a criação de um filme. Neste âmbito, o evento será gravado com imagens aéreas e posteriormente divulgado no YouTube.

Este evento é de entrada livre.