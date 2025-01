O Museu Etnográfico da Madeira vai promover um workshop de tecelagem criativa para adultos, no dia 1 de fevereiro, integrado no projeto “Onde Vive a Lã”. A atividade, que acontece entre as 11h00 e as 16h00, será conduzida pela criadora têxtil Jenita Spínola, que se destaca pelo uso de fios 100% naturais e orgânicos nas suas obras.

As inscrições, limitadas a 6 participantes, são gratuitas e podem ser feitas por e-mail ou telefone. Esta iniciativa faz parte do projeto “Onde Vive a Lã”, que também inclui uma exposição temporária no Museu, inaugurada em outubro de 2024.