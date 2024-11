Museu Etnográfico apresenta vídeo documental ‘Onde a Lã Vive’

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), na Ribeira Brava, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (SRETC), através da Direção Regional da Cultura, recebe a apresentação pública do n.°4 da série de vídeos documentais “Museus Vivos”, sob o tema “Onde a Lã vive”, no próximo dia 28 de novembro (quinta-feira), pelas 17h30.

“Com produção da SRETC, através do MEM, o vídeo tem, como habitualmente, realização e montagem de Rui Dantas. O documentário insere-se no âmbito da exposição temporária, com o mesmo nome, que está patente ao público no museu.

Trata-se de uma exposição que se insere num projeto mais vasto, que tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo MEM, o qual, para além do projeto expositivo, procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural, nomeadamente estes documentários, com o objetivo de salvaguardar e divulgar o nosso património cultural material e, especialmente, imaterial, cumprindo o lema desta instituição museológica: Preservar no Presente, o Futuro do Passado.

Após a apresentação pública no museu, este será disponibilizado nas plataformas digitais da SRETC, nomeadamente no canal YouTube.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento”, dá conta a SRETC em nota de imprensa