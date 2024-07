Museu de História Natural do Funchal acolhe ‘Uma experiência na Antártida’

Integrada no ciclo de Conferências do Museu, terá lugar, no auditório do Museu de História Natural do Funchal, no próximo dia 29 de julho, pelas 17h00, uma palestra proferida pelo Capitão-Tenente Philip Boak, da Marinha Real Britânica, intitulada ‘Uma experiência na Antártida’.

Nesta palestra o orador dará conta de uma viagem realizada no verão austral 2023/2024, numa missão do British Antarctic Survey e da Royal Navy, a bordo dos navios RRS Sir David Attenborough e HMS Protector e, durante a qual, teve oportunidade de visitar as Ilhas Falkland, South Georgia e South Orkney e a Península Antárctica. Teve também a possibilidade de efetuar uma missão científica durante 10 dias no Mar de Weddell e observar a extraordinária vida selvagem local.

Na sua estadia na Madeira, de 28 de julho a 4 de agosto, o Comandante Philip Boak irá colaborar com o Dr. Francis Zino, investigador associado do Museu de História Natural da Madeira e dirigente da associação FCP – Freiras, no estudo da colónia de Freira-da-Madeira, Pterodroma madeira, utilizando equipamentos científicos inovadores, como sejam, câmaras de imagem térmica, infravermelha e de baixa densidade luminosa para documentar o comportamento das aves, sobretudo quando voam à noite sobre os picos do Maciço Montanhoso Central da Madeira.

O Comandante Boak serve atualmente na Marinha Real Britânica, como Warfare Officer e é Presidente da Sociedade Real Naval de Observação de Aves (Royal Naval Birdwatching Society (RNBWS) que pode ser seguida no FaceBook (RNBWS - Royal Naval Birdwatching Society) ou na rede X (@RNBWSBirder).

Para participar na palestra é necessária inscrição prévia para o email eventos.mmf@funchal.pt.