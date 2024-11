Monte Palace recebe esta quarta-feira a última estátua viva

‘A Bordadeira’ foi o tema que inspirou a estátua viva que esta terça-feira, de manhã, captou a atenção dos visitantes do Monte Palace. Foi protagonizada por Cristiana Nunes, do Teatro do Bolo do Caco.

A última aparição de uma estátua viva, no âmbito da programação do Festival Internacional de Artes de Rua, vai acontecer esta quarta-feira.

Algures no jardim do Monte Palace, ‘O Velhão Feliz’ vai ser mais um motivo de atração, entre as 15h00 e as 17h00. Também da autoria do Teatro do Bolo do Caca, é uma homenagem à cultura popular e tradicional da Madeira. Na forma de uma estátua de bronze, esta personagem vai representar os elementos do traje masculino e o barrete de orelhas, assim como vários elementos ligados aos arraiais.

Recorde-se que o Madeira Street Arts decorreu no Funchal e na Calheta, entre os dias 7 e 10, e estendeu-se por mais três dias no Monte Palace, com a presença das estátuas vivas. O acesso a estes espetáculos está sujeito ao pagamento da entrada.