Miro Freitas homenageia a Madeira em novo single (com vídeo)

O artista madeirense Miro Freitas acaba de lançar o single ‘Madeira é Linda’, em homenagem à terra que o viu nascer, que irá fazer parte do seu próximo trabalho discográfico.

‘Madeira é linda’ recorre à tradicional e familiar sonoridade do bailinho, “para se erguer quase como um hino que, por certo, se materializará na história regional da música popular portuguesa”, entende a editora. A canção já se encontra disponível nas plataformas de streaming, inclusivamente no Youtube, acompanhada de videoclipe que mostra paisagens deslumbrantes da Madeira e do Porto Santo.

Reconhecido como “o menino do povo”, o cantor e compositor continua a trabalhar para “marcar a diferença pela originalidade das suas composições”, refere uma nota da Vivadisco Music Group enviada à redação. São estas “sempre ligadas à identidade ‘das gentes da nossa terra’”, salienta a mesma fonte.