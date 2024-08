O grupo Mariachi México Madeira recebeu o convite para participar no 31.º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2024, que se realizará de 23 de agosto a 1 de setembro, na cidade de Guadalajara, Jalisco, México. Pela primeira vez, Portugal estará representado neste prestigiado evento, refere o grupo em nota de imprensa.

O diretor do festival, Carlos Mateos Medina, explicou que este ano participarão 94 grupos, dos quais 25 são internacionais, representando a República Dominicana, França, Estados Unidos, Portugal, Bolívia, Colômbia, Japão e Peru. “Uma das principais razões pelas quais mariachis de todo o mundo nos visitam ano após ano é para conhecer e aprender as técnicas de interpretação da música mexicana. É por isso que preparamos uma série de oficinas de música do dia 26 a 28 de agosto, que serão ministradas por professores qualificados da Academia Mexicana Mariachi”, destacou Medina.

O grupo Mariachi México Madeira realizará seis apresentações públicas, incluindo uma no famoso Paseo Fray Antonio Alcalde e nas localidades de Tequila, Cocula e Zapopan, conhecidas como os Pueblo Mágicos. Além disso, irão realizar dois concertos em conjunto com outros grupos participantes.

A comitiva da viagem é composta por nove elementos que pertencem ao grupo e um elemento convidado. O repertorio foi escolhido de forma abranger músicas mexicanas desde as mais tradicionais até as contemporâneas.

Para promover a sua participação no evento, o Mariachi México Madeira realizará um concerto de angariação de fundos intitulado A Caminho de Guadalajara, com o intuito de angariar fundos para a aquisição de dois instrumentos essenciais para o Mariachi: a vihuela e o guitarrón.

Este concerto especial terá lugar no Centro de Congresso da Madeira, no dia 16 de agosto, pelas 21h00. Promete “proporcionar uma noite inesquecível, interpretando o repertório que representará a Região Autónoma da Madeira no México, combinando o melhor da música mexicana e a representação do fado ao estilo mariachi”, refere ainda o grupo.