O livro intitulado ‘Manual de Infidelidade’, da autoria do psiquiatra José Gameiro, será lançado amanhã, pelas 18 horas, no Edifício do Colégio dos Jesuítas.

A apresentação da obra estará a cargo da professora Maria João Beja.

Sobre o livro:

“É uma obra sobre pessoas e relações. Recorrendo a casos, naturalmente não identificáveis, que passaram pelo seu consultório. Com mais de 40 anos de experiência em terapia de casal, o autor apresenta o livro essencial sobre a vida dos casais. Tudo pode ser menos complicado do que aquilo que imaginamos”, lê-se na sinopse.