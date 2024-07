Trajados a rigor, mais de 500 figurantes saem hoje à rua para recriar as vivências, tradições e os costumes de outrora na pitoresca vila da Camacha. Inserido na mostra etnográfica ‘Camacha de Ontem, Madeira de Sempre’, o cortejo percorre, neste momento, as principais artérias do centro da freguesia, carregando consigo a história do antigamente.

Nesta que já é a sua 5.ª edição, a iniciativa volta uma vez mais a transportar o público para uma autêntica viagem no tempo, não tão distante, que as remeteu para o período entre 1850 e 1950.

Marca também presença no evento, organizado pela Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha (ADESCA), Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura.