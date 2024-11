A banda madeirense Napa está na lista de autores convidados a participar no Festival da Canção 2025, revelou hoje a RTP, entidade organizadora do certame.

Da lista, por ordem alfabética, constam a Cantadeira, Beato, Bluay, Bombazine, Emmy Curl, EU.CLIDES, Fernando Daniel, Jéssica Pina, Luca Argel, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Os Napa, Peculiar e Tiago Sampaio.

“Capital da Bulgária, Diana Vilarinho, HENKA, Inês Marques Lucas, JOSH, Xico Gaiato são os artistas selecionados através do processo de livre submissão de canções”, adianta a mesma fonte.

As semifinais do Festival da Canção 2025 acontecem a 22 de fevereiro e 1 de março. A Grande Final tem lugar no sábado dia 8 de março de 2025, nos estúdios da RTP em Lisboa.

Mais detalhes em rtp.pt/festivaldacancao