A cantora e compositora madeirense MELA disponibilizou esta terça-feira o videoclipe de ‘Água’, tema que apresentou no Festival da Canção 2024 e que antecede o seu álbum de estreia, que será editado em breve.

Realizado por Thomas Zimmermann, o visual mostra a artista em diversos cenários cinematográficos, com especial foco na Mãe natureza. Conforme explicou a artista, o conceito do videoclipe “passa pelo ênfase ao que é belo e natural, com grande foco na natureza”, que “é elementar” na sua estética. “O processo de gravação foi muito divertido. Trabalhei com o Thomas Zimmerman, um criativo e talentoso realizador e videógrafo que foi capaz de compreender e materializar as minhas ideias. Além disso, foi uma das experiências mais desafiantes da minha vida pois fiquei completamente imersa, dentro de uma piscina com a temperatura da água muito baixa”, conta ainda.

Recorde-se que ‘Água’, canção com letra e música da autoria da artista madeirense e produção de Jonny Abbey, foi selecionada de entre mais de 800 canções da livre submissão para o Festival da Canção 2024.





“Gosto de acreditar que há canções que já foram escritas e, nós, como compositores, apenas as encontramos no tempo certo. É o caso da ‘Água’, que escrevi numa altura em que continuar na música era uma realidade incerta. A composição aconteceu de forma muito intuitiva, quase como se a música se escrevesse a si própria e dissesse tudo o que, naquele momento, eu precisava de ouvir. É uma canção sobre amor próprio e valorização do nosso ‘eu’ mais verdadeiro e transparente”, afirma MELA, acrescentando que, em termos de sonoridade, quis que a canção “fosse como uma experiência com diversas camadas e distinta a cada nova audição”. Sobre a artista “MELA é o alter-ego de Mariana Fernandes Gonçalves. Cantora e compositora, estudante de Medicina e Médica Dentista, nasceu no Funchal e viveu até aos 18 anos na Madeira. A música sempre fez parte da vida de MELA. Começou a escrever as primeiras letras aos 10 anos, eternizando em papel pensamentos, sonhos, nostalgia e melancolia que são, ainda, o fio condutor dos seus poemas.