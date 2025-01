A programação foi pensada para oferecer conteúdos educativos especialmente criados para crianças e adolescentes, abordando temas como a Astronomia, com viagens pelo universo, a História e Geografia, que trazem até este ecrã mágico eventos marcantes e paisagens de tirar o fôlego, Ciências, para despertar a curiosidade e o espírito de descoberta e a Preservação do Ambiente e dos Oceanos, para sensibilizar os espectadores para a importância da sustentabilidade.

O Cinema Imersivo está de volta ao MadeiraShopping para dar início a 2025 com uma atividade fascinante e envolvente para toda a família. Nos dias 11, 12, 18 e 19 de janeiro, a Praça Central do Centro será transformada por uma cúpula insuflável de última geração, onde filmes em formato full dome 360º prometem transportar os espectadores para uma experiência visual única e interativa.

De 11 a 19 de janeiro, o MadeiraShopping recebe a magia do cinema imersivo, pensado especialmente para os pequenos fãs de cinema, mas também para os mais crescidos. São dois fins de semana consecutivos, com oito sessões diárias de filmes e o acesso é gratuito.

Com oito sessões diárias e filmes adaptados a diferentes idades, o Cinema Imersivo, resulta de uma parceria com o programa educativo Odisseia Imersiva e promete ser o arranque perfeito deste início de 2025 no MadeiraShopping. O acesso a cada sessão é feito por ordem de chegada e limitado à capacidade do espaço.