A abertura oficial do Madeira Street Arts - Festival Internacional de Artes de Rua é só às 17h30, mas no Monte Palace Madeira – Jardim Tropical já se começa a sentir a magia do evento.

A ‘estrela’ da manhã é a estátua ‘Força da Natureza’ – que atua em exclusivo neste local – em diferentes horários (11h00 -12h00/12h30-13h30/14h30-15h30/16h00-17h00). Já na hora de almoço, entre as 13h30 e as 14h30, será a vez do espetáculo do chileno Mr. Dyvinetz que promete captar atenções com as suas acrobacias de bicicleta.