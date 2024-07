Machico: Solar do Ribeirinho acolhe exposição ‘Isatis Tinctoria’

A Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho recebe, a partir desta sexta-feira, 12 de julho, a Exposição ‘Isatis Tinctoria’, da autoria da artista Andreia Nóbrega e com curadoria de José Maria Zyberchema.

Esta mostra surge no âmbito do ciclo de exposições ‘Depois da Universidade’. A abertura está agendada para as 18h00 e tem entrada livre. Estará patente até ao dia 3 de agosto..

A artista Andreia Nóbrega é licenciada em Artes Plásticas, pela ESAD CR - Escola Superior de Artes e Design nas Caldas da Rainha, tendo várias participações em exposições coletivas e individuais e em ilustração de livros desde 2002. Desde 2020, tem vindo a trabalhar em parceria num projeto de investigação, tinturaria e ilustração sobre plantas tintureiras.

‘Isatis tinctoria’ refere-se ao nome científico da planta Isatis tinctoria L. e pelo nome comum o Pastel ou Pastel dos Tintureiros. É uma planta tintureira da família Brassicaceae, nativa do Mediterrâneo e proveniente do Médio Oriente, cujo cultivo servia para produzir a cor azul pastel a partir das folhas.

A isatis foi inicialmente trazida para a Madeira no século XV por ordem do rei de Portugal, Infante D. Henrique, de acordo com relatos históricos de Gaspar Frutuoso no seu livro ‘Saudades da Terra’.

Pela importância que exerceu na vida dos madeirenses quer a nível social quer económico, permanece ainda hoje na toponímia da ilha. É exemplo o Sítio do Pastel e do Tintureiro, na Ribeira Seca em Machico”.