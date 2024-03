A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (SRTC/DRC), apresenta ao público o livro ‘A Lapinha de Francisco Ferreira – O Caseiro’ nesta terça-feira, dia 12 de março, pelas 17 horas, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava.

Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, marcará presença no evento.

A obra, editada pela SRTC/DRC foi coordenada por Ana Margarida Araújo Camacho, autora dos textos, a partir de uma investigação desenvolvida pela própria e por Carolina Ferreira, Catarina Andrade, Helena Sousa, Margarida Freitas (Equipa da Casa Museu Frederico de Freitas - CMFF), César Ferreira e Lídia Góes Ferreira (Equipa do Museu Etnográfico da Madeira - MEM). A revisão dos textos foi da responsabilidade de Graça Alves e Helena Pires sendo que o levantamento fotográfico da “Lapinha do Caseiro” teve a assinatura Florêncio Pereira (MEM), constando ainda outras fotografias de Helena Sousa (CMFF), Jelka Baras, Filipe Matos (DRC), Roberto Pereira (DRC). O tratamento de imagem esteve a cargo de António Pascal, Florêncio Pereira e Jorge Abreu (DRC), este último autor do design do livro.

Refira-se que a “Lapinha do Caseiro” foi um dos mais célebres presépios da Ilha, mantendo-se durante décadas como uma das grandes atrações do Natal madeirense. Francisco Ferreira, o “Caseiro”, nasceu na freguesia do Monte a 11 de outubro de 1848. Artista autodidata, cedo demonstrou aptidão para talhar a madeira, esculpindo desde os seus 14 anos e tornando-se santeiro de profissão. A obra da sua vida foi, de facto, o presépio iniciado na sua juventude, e no qual trabalhou até morrer, em 1931, tinha então 82 anos.

A Lapinha foi adquirida pelo Governo Regional, em 2015, para integrar e enriquecer o acervo do Museu Etnográfico da Madeira. A aquisição deste Presépio pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura teve como objetivo a manutenção da integridade e a preservação deste conjunto de mais de trezentas peças, esculpidas em madeira.

Decorridos os processos de inventariação, de restauro e concluída a transferência desta coleção para o Museu Etnográfico da Madeira, foram preparados o espaço e o projeto museográfico para a exposição permanente desta coleção, inaugurada em 2021.

Desde então, todos os anos, a “Lapinha do Caseiro” é aberta ao público, apenas na época natalícia, como era costume.