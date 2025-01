O músico João Pedro Pais foi recebido, no início da tarde, pela vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, e pelo vereador Dúlio Freitas. A receção, que aconteceu no salão nobre, contou também com a presença de um grupo de trabalhadores da autarquia, fãs do artista.

A visita serviu para Élia Ascensão expressar o entusiasmo em acolher o projeto de João Pedro Pais na Festa de Santo Amaro, tendo aproveitado o momento para convidar todos a se juntarem esta noite no concerto que terá lugar às 22h30.

Já João Pedro Pais, em declarações breves, destacou a satisfação de regressar à Madeira e reforçou o convite da vice-presidente para a atuação desta noite.

Finda a atuação do renomado artista, seguir-se-á um espetáculo pirotécnico, montado nos três pontões da Praia das Palmeiras.

Entretanto, os testes de som já decorrem no palco montado na Praça Padre Patrocínio Alves.