A Paróquia de Nossa Senhora do Monte inaugura a exposição Ecos do Passado: Memória e Identidade, no próximo sábado, dia 30, às 09h00, no coro alto da Igreja do Monte.

Aproveitando a reabilitação das Torres, que permitiu a reabertura do Miradouro da Igreja de Nossa Senhora do Monte ao público, com o apoio da Associação de Colecções | Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, foi desenhada uma exposição com artefactos da Igreja, centrados em objetos de prata, vestidos da imagem de Nossa Senhora do Monte e a apresentação ao público da Máscara Mortuária do Beato Imperador Carlos d’Áustria.