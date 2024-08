160 mil euros é quanto investe este ano o Governo Regional na Festa do Vinho da Madeira 2024, que vai acontecer entre o próximo domingo e 15 de setembro, representando mais 5% do que no ano passado.

Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, que falava na apresentação da edição 2014 deste evento, na Blandy’s Wine Lodge, relevou ainda as mais de 1.500 pessoas envolvidas neste evento.

Quanto à ocupação hoteleira prevista para esse período, o governante adiantou que a previsão é de 90% de ocupação, a mesma percentagem do que no ano passado.