A Galeria Impulso promove, no próximo dia 21, o workshop ‘Foto-Rabiscos’, dinamizado pelo artista e cineasta Tomás Basílio, que irá orientar, nesse dia, às 10h30, a oficina, com enfoque no processo criativo do artista, que partilhará as suas experiências gráficas, tendo como método a digigrafia. Este workshop está direcionado a jovens dos 7 aos 12 anos, com a duração de aproximadamente uma hora.

“Os participantes irão perceber as potencialidades criativas deste método de criação e por em prática esta técnica. Por fim, poderão assistir ao “Lusco-Fusco”, ensaio artístico de Tomás Basílio, inaugurado dia 19 de agosto de 2024, com a curadoria de Paola Gomes, na Galeria Impulso.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por email galeriaimpulso@funchal.pt, até ao dia 19 de setembro de 2024. Este workshop terá o número máximo de 9 participantes. Todos os materiais necessários são facultados pelos promotores do evento.

Para mais informações, os interessados poderão aceder às redes sociais da Galeria Impulso, localizada no Largo do Corpo Santo, nº24 e nº26, da Zona Velha.