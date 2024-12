O Galáxia Skyfood, o restaurante fine-dining do Savoy Palace, apresenta um novo menu assinado por Roberto Barros, chef do restaurante desde agosto deste ano.

Prometendo uma experiência sensorial onde a criatividade e a ousadia gravitam em torno da tradição, a nova carta é inspirada pela autenticidade e pela riqueza dos produtos-estrela da Madeira, e homenageia ingredientes considerados menos nobres, resgatando-os e elevando-os ao centro da mesa.

Partindo de ingredientes repletos de história e de uma cuidadosa pesquisa sobre o receituário regional, o chef Roberto Barros transforma produtos como batata doce, pargo, charuteiro, cavala, cevadinha ou bife do beijinho, e apresenta-os renovados, com técnicas inovadoras e uma visão contemporânea.

O menu do Galáxia Skyfood vai para além das fronteiras da ilha e é também uma celebração da herança portuguesa, onde pratos de diversas regiões do país e de outras latitudes se misturam com os da Madeira, como o waygu com milho frito e trufa, manteiga de alho fermentado e louro - que espelha o encontro perfeito entre várias tradições, mas também entre o passado e o futuro.

Para harmonizar as deliciosas iguarias, a equipa de sommeliers liderada por André Ferraz, construiu propostas vínicas cuidadosamente selecionadas para realçar cada momento da experiência gastronómica. Com uma curadoria de vinhos da Madeira e de Portugal Continental cuidadosamente selecionados e que enaltecem os sabores de cada prato, estas combinações prometem transformar cada refeição numa verdadeira celebração sensorial.

A carta pensada ao pormenor inclui menus fixos de 6 e 7 momentos, que apresentam desde pratos vegetarianos até aos clássicos de carne e peixe. A nova carta disponibiliza ainda um menu de 9 momentos, renovado mensalmente, que reflete a criatividade inesgotável e o espírito inovador do chef. Esta seleção exclusiva é cuidadosamente concebida para despertar os sentidos e oferecer uma experiência gastronómica surpreendente e em constante evolução.

Para além dos menus de degustação, são várias as opções à la carte, onde se encontram entradas como homenagem à cura artesanal de peixe na Madeira com compota de cebola e pão de batata-doce, e criações sofisticadas como é a vieira, com moxama de atum da costa, trufa, wasabi, praliné e pêro fermentado. A cavala, caranguejo real, alho negro, coração de atum curado e lima kaffir é outra das sugestões para principiar a experiência gastronómica.

Nos pratos de carne há ainda propostas que são uma viagem a outros lugares, entre os quais veado com presunto Pata Negra, castanha, alface cogolho e jus da carne. Entre os pratos de peixe, o tamboril com arroz e emulsão de lapas, caviar, moqueca e ice plant, ou o peixe da costa local com choco, migas, enchidos bolota e coentros farão as delícias dos comensais. Entre os pratos vegetarianos, o tortellini de abóbora com lima kaffir, beringela fumada e nozes ou o cocô com espargos braseados, azeitona, couve kale, pinhão e maionese verde prometem sabores cósmicos.

As sobremesas fecham a experiência com chave de ouro, com destaque para poncha com maracujá, mel e amendoim, ou o requeijão do Santo da Serra, com abóbora e bolo família, entre outras.

O novo menu do Galáxia Skyfood é uma verdadeira viagem de sabores locais e de Portugal Continental, reinterpretados por Roberto Barros, sem nunca perder a essência que os torna tão autênticos. O que é genuíno funde-se com o extraordinário, criando pratos que celebram a diversidade de Portugal, das suas paisagens e do seu mar.

Com de 18 anos de experiência em gastronomia e enologia, Roberto Barros assumiu a liderança do Galáxia Skyfood em agosto de 2024, consolidando a aposta da Savoy Signature na qualidade, inovação e excelência nas suas ofertas gastronómicas.

Roberto Barros junta-se ao Savoy Palace com uma visão inovadora e uma criatividade que prometem elevar a experiência gastronómica deste prestigiado restaurante.

Ao longo da sua carreira, integrou diferentes espaços de restauração, como o restaurante O Barroco e o Restaurante Uva, no The Vine Hotel. Desde 2009, Roberto Barros liderava a equipa de cozinha no Armazém do Sal.