O novo ciclo do ‘Book Club Estante’ convida “todos os amantes de livros a explorarem cinco obras especialmente selecionadas, e a partilharem as suas impressões em encontros presenciais em lojas de norte a sul do país, com a participação de autores, moderadores e experts FNAC”. Além do mais, os cinco livros escolhidos estarão disponíveis com 10% de desconto durante todo o mês de setembro.

‘O Futuro’, de Naomi Alderman, ‘A Ideia de Ti’, de Robinne Lee, ‘A Dama Pé de Cabra’, de Alexandre Herculano, ‘Templos da Alegria’, de Kate Atkinson e ‘A Forasteira’, de Olga Merino são os títulos que prometem alimentar conversas entre os participantes. Para aprofundar a discussão em torno destas obras, o ‘Book Club’ contará com a moderação de especialistas da FNAC ou autores convidados.

A iniciativa passa pela FNAC do MadeiraShopping no dia 26 de setembro, pelas 19 horas.