O filme madeirense Cartas de Fora, realizado por Luís Miguel Jardim, vai estrear na televisão nacional, com transmissão na RTP1 agendada para esta terça-feira, dia 17 de setembro, às 23h59.

De acordo com a grelha da emissora pública, haverá uma nova emissão do filme que homenageia os rocheiros da Madeira no dia 28 de setembro, na RTP Internacional, às 22h30.

A narrativa de ‘Cartas de Fora’ explora a corajosa jornada dos trabalhadores que, no século passado, desbravaram as montanhas íngremes da ilha para construir as levadas que levariam água até aos terrenos agrícolas.

Considerado um filme de época, a longa-metragem destaca não apenas o esforço físico e a bravura dos rocheiros que desafiavam o medo das escarpas alimentados pelo sonho de emigrar, mas também a injusta e desequilibrada relação entre colonos e senhorios, num retrato vincado da história da Madeira.

O produtor e realizador Luís Miguel Jardim partilhou a sua satisfação pela estreia do filme na RTP, realçando que, após uma reunião com o diretor da estação, José Fragoso, na qual participou também João Augusto Abreu, protagonista e autor da banda sonora, o impacto e o valor cultural do filme foram rapidamente reconhecidos.

Na ocasião, o também argumentista destacou o impacto de ‘Cartas de Fora’ junto do público, “com audiências sempre excelentes nas diferentes salas por onde passou na Região”. Inicialmente apresentado em várias exibições no Centro de Congressos do Casino da Madeira, numa parceria com o JM, rapidamente se ocuparam todas as cadeiras disponíveis, sessão após sessão.

’Cartas de Fora’ foi também apresentado nos Açores, na ilha de São Miguel, e chegou a ter estreia projetada para Lisboa, nas salas do Cinema City, no Campo Pequeno, em abril 2020, que acabou por ser cancelada devido à pandemia da covid-19. Chega agora a oportunidade de levar a história dos rocheiros a todo o país, através do pequeno ecrã.