A realizadora independente em ascensão, Ava Ferrera recebeu novo reconhecimento internacional pelo seu trabalho, conquistando os prémios de Melhor Documentário de Curta-Metragem nos Paris Film Awards e Melhor Documentário de Curta-Metragem nos Florence Film Awards para o filme “Echoes of the Past” (Ecos do Passado).

Estas homenagens surgem na sequência da sua conquista do Gold Award nos Hollywood Gold Awards, em abril passado, marcando um momento promissor na jornada artística em evolução de Ferrera.

Escrito e realizado por Ava Ferrera, “Echoes of the Past” (“Ecos do Passado”) filmado na Ilha da Madeira, investiga as complexidades da memória, identidade, tradição e preservação cultural. O documentário foi elogiado pela sua narrativa lírica e composição visual marcante, marcando Ava Ferrera como uma voz em ascensão no cinema europeu contemporâneo.

Conhecida pelos seus visuais carregados de emoção e narrativa estilizada, Ferrera conquistou discretamente o seu espaço no mundo do cinema de arte.

“Estou verdadeiramente grata pelo reconhecimento”, partilhou Ferrera.

“Este filme veio de um lugar instintivo e significa muito vê-lo conectar-se com outros, especialmente à escala internacional. Cada reconhecimento é um incentivo para continuar, para continuar a procurar.”

Sediada na Madeira, Ferrera trabalha com argumento, realização, cinematografia e edição. A sua estética — enraizada na emoção, na elegância e no mistério — recebe influências da Nouvelle Vague francesa, do cinema noir e do realismo poético.

Mas, no cerne da sua obra, está o desejo de contar histórias que perdurem, de forma silenciosa e honesta.

Atualmente, encontra-se na fase final de pós-produção da sua longa-metragem documental “A Arte da Fermentação”, com conclusão prevista para este verão.

O filme é uma exploração meditativa sobre tradição, tempo e transformação artesanal. À medida que o seu trabalho continua a captar a atenção do circuito internacional, Ferrera mantém-se fiel ao seu processo — reservado, sensível e orientado pela emoção em vez da fórmula.