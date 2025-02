Hoje, no âmbito da semana climática, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal, acolhe a exposição “Mãos pequenas, grandes decisões”, que abrangeu um total de 120 alunos do município, divididos por 6 escolas.

André Santos, da associação sem fins lucrativos My Madeira Island, responsável pela organização da exposição explicou ao JM que o objetivo passa justamente por lembrar que são estas pequenas mãos de hoje que irão dar lugar ao amanhã, pelo que é necessário transmitir-lhes a melhor informação possível. Outro dos destaques da programação do dia vai para o lançamento do livro “Viagem da Bia - Alterações Climáticas no Funchal”, que reúne muito público no auditório do edifício.

Na programação de hoje segue-se a inauguração da exposição trilogia “Viagem da Bia” (centros comerciais) e, por fim, uma sessão de Cinema Ambiental, tal como o yoga convidando a uma viagem meditativa.