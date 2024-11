A exposição ‘Entre o mar o céu. A Ilha’ é inaugurada no próximo dia 29, pelas 17h00, nos Jardins da Quinta Magnólia, uma iniciativa da Associação de Colecções | Coleção Berardo, em parceria com a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura/Direção Regional da Cultura e a PATRIRAM.

‘Entre o mar o céu. A Ilha’, composta por esculturas de grande escala, é representativa da diversidade da coleção do Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, que contempla pintura, escultura, fotografia, desenho, instalação e vídeo.

De acordo com a tutela da Cultura, a coleção em exposição no Museu Monte Palace Madeira, encontra-se em expansão e incorpora obras de artistas consagrados da cena internacional como Willem De Kooning, Joaquín Torres-García, Eugéne Leroy e Robert Ryman, a par de artistas nacionais como Helena Almeida, Álvaro Lapa, Joana Vasconcelos e Lourdes Castro, esta última nascida na ilha da Madeira.

Já as obras que estarão em exposição no jardim da Quinta Magnólia, da autoria de Fernanda Fragateiro, Alberto Carneiro, Paulo Neves, Ricardo Crista, Alexandre Farto AKA VHILS e Philippe Desloubières, permitem ao visitante uma descoberta do espaço físico e metafísico, sendo uma extensão da coleção de arte Moderna e Contemporânea do Museu Monte Palace Madeira.

A exposição poderá ser vista de segunda-feira a sábado entre as 9 e as 22 horas e aos domingos entre as 9 e as 20 horas até 2029.