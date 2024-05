Estúdio de Criação Artística acolheu conversa com Pedro Azevedo

Ontem, durante a manhã , ocorreu uma conversa com o programador cultural Pedro Azevedo, no âmbito do Festival Aleste, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A autarquia evidencia que o evento, dedicado ao universo musical regional, “foi um sucesso, proporcionando aos participantes uma oportunidade única de explorar temas cruciais como produção musical, internacionalização, comunicação e o desenvolvimento de uma base de fãs sólida”.

Pedro Azevedo, uma figura de destaque na cena cultural, compartilhou a sua vasta experiência na programação de eventos e a sua trajetória como diretor artístico.

O artista discutiu a importância de uma programação diversificada e de qualidade, exemplificada pela organização de cerca de 500 concertos e 800 DJ sets anuais. Durante a conversa, os participantes, incluindo alunos do Conservatório, puderam fazer perguntas e discutir as suas dúvidas sobre o mundo da música. Foram abordados temas como a falta de oportunidades na Região, a necessidade de criar comunidades ao invés de simplesmente atrair público, e a importância dos nichos culturais como espaços de expressão e encontro.

Foram ainda discutidas ideias de competição e cooperação no meio musical, enfatizando a necessidade de fomentar um ambiente mais colaborativo.

A conversa também sublinhou o “papel fundamental” da educação no desenvolvimento musical, reforçando a necessidade de preparar os jovens músicos para os desafios do mercado.

“Em resumo, este encontro com Pedro Azevedo foi um momento de grande aprendizagem e inspiração, impulsionando o panorama musical da Madeira e oferecendo novas perspetivas e competências para os músicos e profissionais presentes”, remata a autarquia.