A Escola Básica do 2º e 3º ciclos do Caniço volta a ‘sair’ do seu espaço para um encontro com a sociedade da freguesia e visitantes. Desta feita, com a realização, no dia 6 de janeiro, entre as 19h e as 22 horas, com o cantar dos Reis na praia dos Reis Magos. Assim, ‘Reis nos Reis Magos’ irá contar com momentos protagonizados por grupos da escola.

O programa inclui os Bombosniço, um desfile e canções de Reis, a apresentação do espetáculo ‘Rapto do Pai Natal’ e o grupo Tasskuastodos. Haverá ainda barraquinhas com comes e bebes.

O evento está a ser promovido na página do Facebook da escola, com um vídeo produzido pelo projeto cultural tvCine Canas, daquele estabelecimento de ensino.