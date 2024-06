‘Carne: a pegada insustentável’, o primeiro documentário português a abordar os efeitos nefastos do consumo excessivo de proteína animal, estará em exibição e posterior debate a partir das 21h00, do próximo dia 21 de junho (sexta-feira), no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O evento, de entrada gratuita, contará com a presença do eurodeputado Francisco Guerreiro, produtor do filme, e de outros especialistas que, após a sessão de visualização, estarão disponíveis para responder às questões da audiência.

‘Carne: a pegada insustentável’ é uma das produções nacionais mais reconhecidas pela crítica da especialidade desde o momento da sua estreia. A cocriação do eurodeputado Francisco Guerreiro e do realizador Hugo de Almeida foi distinguida em abril com o prémio de “Melhor Documentário” no reputado Frankfurt Indie Stars Film Festival, depois de estar nomeado para melhor filme português do ano no Fantasporto 2024.

“A estratégia de divulgação deste documentário passava exatamente por chegar a diferentes pontos do território não só para mostrar o filme, do qual muito nos orgulhamos, mas também promover o debate sobre a urgência de uma mudança de padrões de alimentação. Agora é a vez da Região Autónoma da Madeira, que há muito estava nos nossos planos, e convidamos todos os interessados ou curiosos sobre todos estes temas a marcarem presença na próxima sexta-feira”, convida o eurodeputado e produtor do documentário Francisco Guerreiro.