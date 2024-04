A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção de Serviços de Património Cultural da Direção Regional da Cultura, promove mais uma iniciativa no âmbito do projeto “Dar a Ver”, na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, a partir das 18 horas.

Sob o tema “Da Contenção à Emoção - Escultura no Convento de Santa Clara do Funchal”, este “Dar a Ver”, como o título indica, será uma visita especial que terá como foco “duas das mais importantes obras de arte do espólio daquele monumento”, refere a SRTC em nota de imprensa.

A atividade será orientada por Francisco Clode de Sousa, diretor de Serviços de Património Cultural, e terá por base a evolução estética da escultura portuguesa, da sobriedade maneirista à emotividade barroca. Será ainda dado destaque a uma obra surpresa no local.

O “Dar a Ver” é uma atividade cultural programada e desenvolvida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção de Serviços de Património Cultural da Direção Regional da Cultura. Com este projeto, a Direção Regional da Cultura pretende aproximar os públicos ao património cultural da Região Autónoma da Madeira, através de dinâmicas diversas, subjacente às quais estão trabalhos de investigação, inventariação, classificação, conservação e restauro de obras de arte, assim como novos projetos de museologia e museografia.

Os interessados em participar no “Dar a Ver” da próxima sexta-feira, que uma vez mais tem acesso gratuito, deverão inscrever-se através do email daraver.drc@gmail.com.

Sobre o Convento de Santa Clara, incluindo a sua igreja, refira-se que está classificado como Monumento Nacional, desde 1940, e reabriu ao público a 18 de maio de 2023, depois de uma campanha de reabilitação e restauro projetada e coordenada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura, que contou com a parceria do Laboratório José de Figueiredo e do Museu Nacional do Azulejo.

A complexa e cuidada intervenção global nas áreas visitáveis foi possível com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) – Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (Madeira 14-20), e teve um custo total elegível de 2.299.797,20 euros, ficando 1.954.827,62 euros a cargo do FEDER. Beneficiou o convento de conservação e restauro do seu património artístico, móvel (pinturas, esculturas, azulejos, ourivesaria) e integrado (talha dourada e tapetes de azulejos), como uma escavação arqueológica nos poços-cisterna.