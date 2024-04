A Escola Básica e Secundária do Caniço apresenta mais um trabalho cinematográfico, desta vez, intitulado ‘A Bem da Nação’. Trata-se de uma curta-metragem, produzida no âmbito do Clube Europeu, em colaboração com as áreas do cinema e do teatro do projeto “Escola Cultural”, surge como uma homenagem aos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, e conta com a participação de 20 crianças e jovens dos 2º e 3º ciclos, bem como professores e funcionários da escola. Os encarregados de educação contribuíram de forma significativa na caracterização dos personagens, transportando-os para a atmosfera dos anos 70, época emblemática em que a Revolução dos Cravos marcou um ponto de viragem na história de Portugal.