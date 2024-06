O Coro da Universidade da Madeira apresentará o concerto de estreia no próximo dia 29 de junho, às 19h00, na Sala dos Arcos, no Edifício da Reitoria. Nesta primeira apresentação pública terá o apadrinhamento do Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha, refere a UMa, em nota de imprensa.

Criado pela equipa do Serviço de Psicologia, em abril de 2023, no âmbito do Projeto “WellBEING UMa – Ser UMa é bem-estar na UMa”, o coro é constituído por estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão da Universidade da Madeira. A direção artística está a cargo de Maria dos Anjos, Maestrina com mais de 30 anos de experiência coral.

“Considerando os benefícios ao nível do bem-estar psicológico da participação ativa em atividades artísticas, particularmente da música, bem como o interesse manifestado por vários colaboradores da Universidade da Madeira, o Serviço de Psicologia convidou a comunidade académica a participar no desenvolvimento do núcleo de trabalho que objetivou a criação do Coro em abril de 2023.

Um ano após a sua criação, em abril de 2024, o Coro passou a integrar as atividades do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, encontrando assim suporte para a sua afirmação enquanto espaço de promoção do bem-estar psicológico e de desenvolvimento da sua qualidade artística.

Refira-se que o Projeto “WellBEING UMa – Ser UMa é bem-estar na UMa” foi desenvolvido com o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e, que também apoiam o Coro da UMa, os Projetos “Acima das Diferenças” (financiado pela DGES) e “UMa Promoção de Sucesso” (financiado pelo PRR)”, lê-se na nota.