O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira realiza segunda-feira, dia 1 de abril, um evento especial para marcar o 120.º aniversário de nascimento de Luiz Peter Clode, um dos fundadores desta instituição que leva o seu nome.

A celebração ocorrerá nas instalações da sede do Conservatório e contará com a presença de membros da comunidade educativa e familiares do homenageado.

O evento terá início com boas-vindas pelo presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, que destacará a importância de Luiz Peter Clode no panorama musical e na fundação do Conservatório.

Seguir-se-á uma atuação musical pelo professor Robert Andres, ao piano, interpretando peças de Luiz Peter Clode, tais como ‘Elegia Op. 36’, “’Gavote Op. 32’ e ‘Porque te quero (valsa) Op. 25’.

Depois, a professora Helena Aldinhas fará uma breve conferência sobre a vida e obra de Luiz Peter Clode, intitulada ‘O impacto social da Academia de Música da Madeira e da obra do Eng.º Luiz Peter Clode no século XX’, com duração aproximada de 15 minutos.

Francisco Clode Sousa, representando a família Clode, partilhará memórias e reflexões sobre o legado do fundador. O evento será encerrado pelo Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e uma segunda atuação musical, pelo professor Robert Andres, que incluirá ‘Tantum Ergo’, ‘Poema musical nº 2 Op. 39’ e ‘Valsa de concerto Op. 19’.

A sessão terá entrada livre e será aberta a toda a comunidade escolar e interessados, limitada à lotação da sala.