Piano Bar

Royal Savoy

03.10.2024 | quinta-feira

A Orquestra Clássica da Madeira volta a marcar presença no Royal Savoy com um concerto único de música clássica. Com início marcado para as 21:00, o Piano Bar, situado no piso 0 do Royal Savoy, irá encher-se de harmonias e cultura.

Cloud Bar

NEXT

03.10.2024 | quinta-feira

21:00 – 22:30

O NEXT traz as melhores noites de cinema ao Cloud Bar. Todas as quintas-feiras, das 21:00 às 22:30, o rooftop do hotel mais irreverente transforma-se numa sala de cinema ao ar livre, exibindo filmes repletos de ação, comédia e um toque de drama. Com entrada livre, os espetadores podem também desfrutar de uma variedade de snacks e cocktails coloridos disponíveis no menu do Cloud Bar.

04.10.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj João Garcia

05.10.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Coromoto

06.10.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Mastergroove

Fly Lounge Bar

Saccharum

03.10.2024 | quinta-feira

20:30 – 23:00

Animação com os Mystic Souls

04.10.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação com os Westside

05.10.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Animação com os 1Plus One

06.10.2024 | domingo

20:30 – 23:00

Animação com os Live Brisk