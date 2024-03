Descubra qual o roteiro ‘docinho’ que a Savoy Signature preparou para esta Páscoa:

Jacarandá Club

The Reserve

29.03.2024 | sexta-feira

O The Reserve abre portas para celebrar esta época com um jantar de 4 pratos repleto de sabor, e com bebidas incluídas.

Jacarandá Club

The Reserve

31.03.2024 | domingo

No Domingo de Páscoa, o espaço gastronómico disponibiliza um menu buffet de brunch para degustar ao som de um carismático saxofonista que tornará a refeição ainda mais glamorosa.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

***

Orchidaceae Atelier

Savoy Palace

29.03.2024 | sexta-feira

Jantar buffet temático à base de peixe.

Lobby Lounge

Savoy Palace

30.03.2024 e 31.03.2024| sábado e domingo

15:00-18:00

Chá da tarde temático, com ovos de amêndoa e chocolate, mini folar ou mini cenouras com mousse de requeijão, cenoura e pistachio, e oferta de flute de espumante.

Terreiro

Savoy Palace

31.03.2024| domingo

Os jardins do restaurante Terreiro recebem um delicioso brunch de Páscoa com cozinha ao vivo, com estação de ovos, massas e risoto, além de uma deliciosa perna de borrego assada em alecrim e massada de peixe. Para sobremesa, haverá uma diversidade de opções tradicionais da época.

Porque os mais pequenos não são esquecidos, uma das áreas ajardinadas do restaurante será transformada numa mini quinta com várias surpresas. Tudo isto acompanhado pelo concerto do conceituado trio de jazz, Melro Preto.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

***

Restaurante Engenho, Restaurante Alambique, Restaurante Trapiche e Sala Melaço

Saccharum

29.03.24 a 31.03.24 | sexta-feira a domingo

O Saccharum dá as boas-vindas à Páscoa com momentos gastronómicos inesquecíveis. Na Sexta-feira Santa, o Restaurante Engenho prepara um janar buffet repleto de sabores. No dia 30, o Alambique propõe um menu de 4 pratos para jantar, com bebidas incluídas. Já no domingo, os mais pequenos poderão deliciar-se com coelhinhos de chocolate e com a atividade de caça aos ovos, elaborados com chocolate negro, com alto teor de cacau, no Fly Lounge, pelas 10h30. Ao almoço, o restaurante Trapiche apresenta uma opção típica de Páscoa, com um saboroso pernil de cabrito – criado numa herdade, em pasto livre, assado no forno, e a sala Melaço recebe o jantar de gala, com uma variedade de pratos, incluindo opções vegetarianas.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

***

Mezzanine

Royal Savoy

29.03.2024 | sexta-feira

16:00-18:00

O Royal Savoy começa a celebração de páscoa com um delicioso e clássico chá da tarde.

Deck e Piano Galley Lounge

Royal Savoy

31.03.2024 | domingo

No domingo de Páscoa, o Royal Savoy preparou uma experiência gastronómica única e sofisticada. Delicie-se com um requintado menu de almoço de quatro pratos no Deck, seguido por um jantar buffet no Piano Galley Lounge, onde as bebidas estão incluídas para complementar a refeição.

Para mais informações e reservas: +351 291 213 500 | royal@savoysignature.com

***

Recharge Bar & Restaurant

NEXT

31.03.2024 | domingo

O NEXT apresenta, no Domingo de Páscoa, um brunch irreverente para desfrutar acompanhado por uma seleção musical arrojada e com uma vista fabulosa para o mar.

Para mais informações e reservas: +351 291 205 700 | reception.next@savoysignature.com

***

Onda Azul e Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

31.03.2024| domingo

No Calheta Beach a diversão começa às 10h30 com uma entusiasmante caça aos ovos que abrirá o apetite dos mais novos para o almoço de Páscoa no restaurante Onda Azul, que propõe cabrito estufado, acompanhado por batatinhas a murro e legumes da época. Para os amantes de praia, o renovado Local Beach Bar & Restaurant propõe um almoço de Domingo de Páscoa à beira-mar.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 300 | calhetabeach@savoysignature.com

***

Restaurante Culinarium

Gardens

31.03.2024| domingo

O hotel só para adultos da coleção, oferece uma experiência boutique de qualidade, com o restaurante Culinarium a preparar menus inspirados na época nesta altura da Páscoa.

Para mais informações e reservas: +351 291 213 600 | gardens@savoysignature.com

***

