A Savoy Signature convida a celebrar o Halloween de forma inesquecível, com uma série de jantares temáticos no dia 31 de outubro.

Restaurante Culinarium, no Gardens

A festa começa às 19h, com um jantar buffet no Restaurante Culinarium, que combina sofisticação e um toque assustador. O menu especial, repleto de delícias temáticas, está disponível por apenas 39€ por pessoa, prometendo uma experiência gastronómica única.

Cloud Bar, no NEXT

Também com início às 19h, o Cloud Bar transforma-se no epicentro da diversão com um DJ set de Nelson Caires que manterá a energia elevada durante toda a noite. Os visitantes poderão desfrutar de gastronomia e decoração temática, enquanto competem pelo prémio de melhor disfarce, que consiste num vale de 30€ a ser utilizado no Recharge.

Restaurante Engenho

O Saccharum também se junta à celebração de forma especial com o cocktail exclusivo Black Magic, criado propositadamente para esta época. O Restaurante Engenho receberá os convidados com um jantar buffet único, a 38€ por pessoa, com pratos intrigantes como “Da Terra ao Inferno”, “Panelão”, “Vassouras Voadoras” e “Da Chapa ao Braseiro”, que prometem levar os convidados a uma verdadeira viagem pelo lado misterioso da gastronomia.

Para mais informações e reservas:

Gardens - +351 291 213 600 | gardens@savoysignature.com

Saccharum - +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com***

Eis o restante programa para este fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Cloud Bar - NEXT

01.11.2024 | sexta-feira - 20:30 – 23:30

Animação ao som do DJ Mastergroove

02.11.2024 | sábado - 20:30 – 23:30

Animação ao som do DJ Nelson Caires

03.11.2024 | domingo - 20:30 – 23:30

Animação ao som do DJ Mastergroove

Vimes Entertainment Bar - Savoy Palace

01.11.2024 | sexta-feira - 20:30 – 23:00

Animação com os Get2gether

02.11.2024 | sábado - 20:30 – 23:00

Animação com os Walking Grooves

03.11.2024 | domingo - 20:30 – 23:00

Animação com os V.E.N Trio