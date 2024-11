Ocorreu ontem, num restaurante do Porto da Cruz, mais um encontro mensal da Confraria da Truta e da Sidra. Sendo o último convívio antes do Natal, o mesmo já serviu para desejar boas festas a todos os confrades.

Destaque deste encontro foi a entronização de três novos confrades, nomeadamente: Maria Mercês Dias e Amândia Simões de Santana Cruz e Fábio Rodrigues de Machico.

Em representação do Governo Regional da Madeira esteve presente Savino Correia, diretor Regional do Trabalho e Inspeção, que começou por agradecer o convite, realçando que era a segunda vez que representava o executivo num convívio da Confraria da Truta e da Sidra, sentindo-se muito honrado por isso.

Aproveitou para desejar sucesso à confraria e destacou o facto de no lema da referida confraria, existir a palavra Amizade, tendo testemunhado isso mesmo entre os presentes.

Na sua alocução realçou o facto da ementa servida aos confrades, ter sido 100% de produtos regionais.

“A sidra de excelente qualidade de São Roque do Faial, as trutas do Seixal e as maçãs da Camacha”, realçou, salientando a importância deste tipo de iniciativas, para cada vez mais, valorizar o setor primário da nossa região. “Setor este que tem de continuar a ser valorizado pelas políticas públicas de modo a que possa ser rentável a quem trabalha a terra”.

Por seu turno, o confrade Mor, Gonçalo Jardim, agradeceu os presentes, louvou a persistência dos confrades em participar nas várias iniciativas da confraria e da Casa do Povo. Deu as boas vindas aos novos confrades alertando os presentes que todos são embaixadores da Truta e da Sidra. E, porque o Natal se aproxima, aproveitou o momento para desejar Boas Festas a todos.

Já o presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, aproveitou o momento para divulgar as atividades que a sua Casa do Povo organizará nos próximos tempos, com destaque para o XXI Encontro de Grupos Corais em Santana, já no próximo dia 1, no Faial.

Convidou, as cerca de 50 pessoas presentes, para participar no lançamento da Revista: Por Terras Tabaqueiras - Bispo D. Manuel Ferreira Cabral que terá lugar na próxima quarta-feira, 4 de dezembro, pelas 17:30 na sede da Casa do Povo. Lembrou ainda as várias iniciativas que a Casa do Povo de São Roque do Faial organizará até ao fim do ano, nomeadamente: Romagem de Natal, Dia dos Santos Inocentes, Missa do Parto, Concurso de Presépios, dando ênfase à atividade que se desenvolve na manhã do dia 1 de janeiro, ”Búzios Anunciam o Ano Novo” , na madrugado do primeiro dia do ano no Pico do Arieiro.

A Confraria da Truta e da Sidra funciona atualmente como uma valência da Casa do Povo de São Roque do Faial. Foi criada em 2012, com o intuito de divulgar a Truta e a Sidra. De referir que São Roque do Faial é um dos locais onde se produz muita sidra e de boa qualidade na Madeira.

A Confraria da Truta e da Sidra tem como lema: “Pela Truta, pela Sidra, pela Madeira e pela Amizade”