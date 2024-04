A iniciativa, que encheu o auditório do Jardim Municipal do Funchal esta terça-feira, esteve associada às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, com o objetivo de “não apenas relembrar o impacto significativo desse período, mas também enaltecer o seu valor artístico e cultural”.

O espetáculo, que contemplou no reportório canções de Zeca Afonso, Paulo de Carvalho, entre outros, foi apresentado por um coro constituído por 120 alunos de quatro estabelecimentos dos ensinos básico e secundário da Região, acompanhado pela orquestra da DSEA.