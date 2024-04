A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direção Regional de Educação, assinala o Dia Mundial da Voz com o concerto “Liberdade na Melodia da Voz”. Este evento único ocorrerá no auditório do Jardim Municipal do Funchal, terça-feira (16 de abril), pelas 16h30m.

“Esta iniciativa associa-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, um dos momentos mais marcantes da história de Portugal”, refere a tutela da Educação em comunicado, acrescentando que “o objetivo é não apenas relembrar o impacto significativo desse período, mas também enaltecer o seu valor artístico e cultural.”

Para o efeito, um coro, constituído por 120 alunos de quatro estabelecimentos de educação e ensino dos ensinos básico e secundário da Região, será acompanhado pela orquestra da DSEA. Essa orquestra, composta por uma variedade de instrumentos, incluindo voz, braguinha, viola de arame, saxofone alto, bateria e outros, dará voz a 11 das canções mais emblemáticas da época. O repertório incluirá obras de Zeca Afonso, Paulo de Carvalho e outros artistas que marcaram o período do 25 de Abril.

“Além de celebrar a história portuguesa, este concerto também presta homenagem à Arte da Voz à escala global”, acrescenta. Refere, neste âmbito, que o Dia Mundial da Voz “é hoje reconhecido internacionalmente e celebrado agora em todo o mundo no dia 16 de abril por iniciativa do Professor Mário Andrea, Professor Catedrático Jubilado de Otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa”.

Este concerto, aberto à comunidade, promete ser “uma experiência inesquecível, unindo música, história e celebração.” O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, assistirá a este concerto.