No próximo sábado, dia 27 de abril, o público terá a oportunidade de vivenciar uma experiência musical única no Concerto Comemorativo dos 120 anos de Luiz Peter Clode - “O piano romântico português”.

Sob o talento do renomado pianista Artur Pizarro, este concerto promete transportar os espectadores para uma época de esplendor musical em Portugal, explorando obras exclusivas de compositores portugueses dos finais do século XIX e inícios do século XX.

A noite será preenchida com uma seleção cuidadosamente curada de composições que refletem a riqueza e a diversidade do período romântico em Portugal.

Desde as evocativas “Cenas Portuguesas” de Vianna da Mota até às comoventes “Canções” de Luiz P. Clode, passando pelos nostálgicos “Fados” de Abreu Motta e pelas melodiosas “Fantasias” de Luiz P. Clode, o repertório abrange uma ampla gama de emoções e estilos musicais.

Além de ser uma homenagem ao legado de Luiz Peter Clode, este concerto também destaca o talento e a habilidade técnica de Artur Pizarro, cuja trajetória musical desde os primeiros anos em Lisboa até às atuações aclamadas internacionalmente faz dele um dos maiores pianistas da atualidade. A sua interpretação magistral das obras selecionadas promete encantar e inspirar o público, proporcionando uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Não perca esta oportunidade única de mergulhar na beleza e na emoção do piano romântico português. Junte-se a nós neste sábado para uma noite de música excecional e celebração do patrimônio cultural de Portugal. Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline ou na bilheteria do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Venha fazer parte deste momento histórico na cena musical portuguesa!