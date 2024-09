Catarina de Oliveira inaugura ‘Dracaena Draco’ no Forum Madeira

Catarina de Oliveira, vencedora do ‘Open Call do Festival Fractal Funchal’, inaugura, esta tarde, pelas 18h30, a exposição ‘Dracaena draco’ de Catarina de Oliveira, no Art in Forum, piso 1, no Forum Madeira.

Nesta 6ª edição do ‘Festival Fractal Funchal’, para além das Cinco Bolsas de Apoio à Criação, foi eleito um 6º que resultou da parceria com o Forum Madeira. Catarina de Oliveira foi a artista eleita com a apresentação do seu trabalho ‘Dracaena draco’, expressa o centro comercial, em comunicado.

“O trabalho de Catarina de Oliveira celebra os diferentes planos da vida e reconhece a agência e inteligência de todos os seres e não seres, sejam estas rochas, fantasmas, rios, estrelas, plantas ou animais. As personagens presentes no seu trabalho são (fantasmas de) animais e plantas — não são nem metáforas nem personificações de humanos —, a artista retrata-os respeitando a inteligência, sensibilidade e corporalidade especificas a cada um. Eles ganham vida através de um diálogo contínuo entre eles, a artista e a matéria que sustém o trabalho”, revela comunicado enviado à redação.

Na 6ª edição do Fractal, e no decorrer desta última semana de setembro, a organização propõe a exploração e criação em palcos e não-palcos, abordagens específicas, aproximações, estruturas de encontro e espaços de contemplação em locais inesperados da cidade.