Bordal lança ‘Bordaterapia’ no Jardim Botânico da Madeira

A Bordal – Bordados da Madeira lança a Bordaterapia, um “novo conceito que cruza tradição e inovação, posicionando o Bordado Madeira no contexto do turismo criativo, do bem-estar e do slow tourism”.

A iniciativa propõe uma experiência sensorial e imersiva, transformando o ato de bordar num momento de contemplação e conexão com o território, sempre acompanhado pelas bordadeiras da Bordal. Após mais de uma década a desenvolver workshops na sua fábrica, no Funchal, a marca dá agora um novo passo ao levar esta prática para fora de portas, integrando-a em cenários únicos da ilha.

A Bordaterapia será desenvolvida em vários locais emblemáticos da Madeira, entre os quais a Fajã dos Padres, o Jardim Botânico da Madeira, os Jardins do Palheiro, a Terra Bona e o Museu de Arte Sacra do Funchal.

O lançamento oficial realiza-se no dia 16 de abril, às 11h00, no Jardim Botânico da Madeira.

A sessão contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e integra as celebrações do mês de aniversário do Jardim Botânico da Madeira, reforçando a ligação entre natureza, cultura e contemplação — pilares centrais deste novo conceito.