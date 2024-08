A Banda Artistas Funchalenses tem abertas as pré-inscrições para um atelier musical dedicado a crianças entre os 3 os 5 anos, programado para o próximo ano letivo.

Esta iniciativa assenta no pressuposto de que “a música tem um papel fundamental no desenvolvimento da inteligência, psicomotricidade e criatividade das crianças”.

Incentivá-las a cantar, percutir, dançar, tocar instrumentos e explorar sons ou escutar vários estilos musicais são alguns dos objetivos nestas sessões.

“Os jogos, as histórias e as canções melódico-rítmicas são o veículo que as conduzem à exploração sonora e queremos, por isso, que as crianças explorem os mundos ao seu redor, incentivando os seus pontos fortes, interesses e curiosidade”, sustenta a entidade promotora.

A frequência no Atelier Musical da Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses está sujeita ao pagamento de inscrição no valor de 25€ e uma mensalidade no valor de 20€. Leia mais no site da banda.