A Associação Recreio Musical União da Mocidade (RMUM) assinala, no dia 16 de fevereiro, o seu 111° aniversário.

A primeira iniciativa de celebração terá lugar pelas 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, com um concerto especial proporcionado pela Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM), no qual serão apresentados jovens solistas de músicos da OBM, a par de um repertório, sob a direção artística do maestro André Martins.

As festividades continuam no dia 18 de fevereiro, dia do aniversário da associação. Às 11h, será realizada uma missa na Igreja Paroquial de São Roque, com a participação do Grupo Coral Lux Aeterna, acompanhado pela Orquestra. Pelas 12h00 será inaugurada a Praceta Eurico Martins, impulsionador da associação RMUM e da Orquestra de Bandolins da Madeira. A cerimônia de inauguração será presidida por Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal.