Decorreu ontem, 29 de julho, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, a apresentação do livro: “Entre Frases e Selos”, de Lizette Carôto, nascida na África do Sul em 1989. Em 1993 vem para a Madeira, com a sua família, tendo fixado residência em São Jorge. É licenciada em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade da Madeira, tendo feito o Ensino Secundário na Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Nos seus tempos livres gosta de fazer fotografia, ler e escrever poemas. ‘Entre Frases e Selos’ é a sua segunda obra literária. Em 2023 lançou o livro ‘Virar a Página’.

Trata-se de uma obra literária que pretende elucidar a população sobre a problemática da ansiedade. “Marta, uma jovem que perdeu a avó, volta para a aldeia onde cresceu para cumprir a promessa que fez à avó. Está determinada a descobrir o seu propósito, ajudar a comunidade, mas a sua ansiedade e o luto dificultam-lhe o caminho. Sai da sua zona de conforto, encontra o amor de Henrique através de cartões-postais. Henrique vai realizar o seu sonho, viajar pela Europa à procura de respostas”, resume a obra.