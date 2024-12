Sete alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira foram selecionados para integrar a Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), um projeto nacional que reúne jovens músicos de escolas de música públicas e privadas de todo o país. Este é um projeto que se afirma como um marco da excelência musical jovem em Portugal, conforme sublinha o Conservatório, numa nota enviada às redações.

“O Conservatório expressa orgulho pelos alunos selecionados, reconhecendo o esforço e o empenho dos estudantes e dos seus professores. Esta conquista reflete o talento e a dedicação presentes no ensino da música da região”, pode ler-se.

Jesus Rafael Madrid e Sofia Chiara Nobile, alunos de violino do professor Norberto Gomes, foram os dois selecionados como efetivos para integrar este programa. Francisco Jesus Loreto e Diogo João Silva (violino), João Freitas Moreira (trompa), Tiago Fernandes (trombone) e João Diogo Gomes (percussão) foram também selecionados, mas integram a lista de suplentes do projeto.

A Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), fundada em 2010, é a orquestra nacional de jovens reconhecida como embaixadora do talento de Portugal, tanto na Europa como a nível global. Este projeto de excelência, reúne alunos selecionados de conservatórios, escolas e universidades portuguesas e desempenha um papel central na formação e promoção de jovens talentos. Representando Portugal na European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO), entidade que gere o programa europeu de intercâmbio de jovens músicos MusXchange, a JOP promove, também, a inserção de vários jovens músicos no mercado de trabalho europeu e nacional.

“Ser integrante da JOP simboliza o culminar do investimento público na educação musical. A orquestra reúne jovens músicos, com idades entre os 14 e os 28 anos, selecionados anualmente através de audições realizadas em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Este processo de seleção é inclusivo e o programa, gratuito, é composto por cinco encontros anuais. Ao longo do ano, este projeto promove encontros e apresentações em eventos prestigiados, destacando-se nos mais conceituados palcos nacionais e internacionais. Para a atual temporada, já estão confirmadas colaborações com instituições como o São Luiz Teatro Municipal (Lisboa), o Theatro Circo (Braga), o Centro Cultural de Belém (Lisboa) e o Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra)”, realça o Conservatório.