O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, estreia hoje o espetáculo de teatro ‘EVOÉ’, promovido pelos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação. Com sessões a 29 e 30 de novembro, pelas 20h00 e 17h00, respetivamente, este espetáculo decorrerá no auditório da Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras do Funchal.

‘EVOÉ’ será o primeiro espetáculo de teatro, dos 3 previstos para encerrar este primeiro período letivo, a decorrer no mês de dezembro, todos com entrada livre. Com orientação e dramaturgia da professora Diana Pita, conta com inspiração em grandes textos como ‘Romeu e Julieta’, de William Shakespeare, ‘D. Quixote de La Mancha’, de Miguel de Cervantes, ‘Arlequim Servidor de Dois Amos’, de Carlo Godoni, e ‘Às Escuras’, de Artur de Azevedo.

O Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, oferecido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, prepara os alunos para enfrentar os desafios da interpretação teatral, proporcionando-lhes ferramentas práticas e teóricas que incentivam a criatividade, a expressão e a construção de personagens. ‘EVOÉ’ representa uma experiência significativa destes jovens no palco, desafiando-os a explorar a empatia e a compreensão por meio das histórias que interpretam.