O Natal é muito vivido na Madeira e todas as tradições ligadas a esta época são ainda mantidas na ilha.

Pelo nono ano, a Bordal em co-produção com o Município do Funchal, pretende recriar este espírito natalício com a sua exposição de mesas de Natal, onde o Bordado Madeira assume o papel principal.

Foram convidados seis hotéis e duas associações que aceitaram o desafio de apresentar a “sua” mesa de natal.

A exposição realiza-se no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e estará patente ao público de 13 de dezembro a 4 de janeiro de 2025.

A Bordal foi fundada a 10 de Março de 1962, e desde 1998 tem como sócios Susana Vacas e João Vacas. Ao longo destes 25 anos a empresa dedicou-se à inovação e adaptação do Bordado Madeira aos tempos atuais, promovendo a sua divulgação no mercado regional e internacional, procurando aumentar a exportação dos seus produtos para diversos países nos quatro cantos do mundo.

Com fábrica própria e loja na baixa da cidade situada na Rua Fernão Ornelas 77. Em 2014 a Bordal criou o Roteiro Histórico do Bordado Madeira visitável na sua fábrica. Em 2019 foi-nos atribuído o estatuto de Loja Histórica.

Participantes:

- Castanheiro Boutique Hotel decorado por Lilia e João Paulo Gomes

- Dreams Madeira Resort, Spa e Marina decorado Por Carlos Manuel Ramos

- Porto Bay Hotels Resorts decorado por Graça Reis

- Pestana Hotel Group decorado por Liliana Dionísio by Tulipa

- Associação de Promoção da Madeira decorado por Dino Gonçalves

- Hotel Quinta do Furão decorado por André Correia

- Guias Intérpretes Oficiais

- Savoy Signature decorado por Nini Andrade Silva