10 madeirenses vão atuar no The European Kids Musical Trip

Entre os dias 1 e 3 de novembro, a região de Sorrento, Itália, acolhe o projeto de cooperação internacional Erasmus intitulado ‘The European Kids Musical Trip’, com a organização e representância da Associação de Bandolins da Madeira, dos franceses Compagnie VBD & Co. e Les 5 Continents , dos italianos do Conservatório de Benevento e dos belgas da Académie de Musique de Malmedy .

Está programado um concerto, no Teatro San Vittorino de Benevento, a 3 de novembro, com uma orquestra formada por 40 crianças italianas, francesas, belgas e portuguesas, das quais 10 são oriundas da Madeira

O Concerto contempla também uma atuação do quarteto formado por Norberto Gonçalves da Cruz, Vincent Beer-demander, Michele de Martino e Thomas Plancade.

Leia a nota de imprensa da Associação de Bandolins da Madeira:

“Este projeto é o início de uma ponte de colaboração no ensino infantil na área do bandolim e a guitarra com estes países na Europa e proporciona pela primeira vez a alunos madeirenses até os 12 anos, do ensino formal e informal destes instrumentos, a terem uma experiência europeia de contacto directo com outros alunos e professores destes países, sendo um grande contributo para ajudar a uma identidade europeia ja nestas idades.

Os alunos participantes pertencem a diferentes agrupamentos e instituições regionais como o Conservatório Escola das Artes da Madeira, através do professor Tiago Lobato, a Orquestra de Bandolins da Madeira, através do professor André Martins, a Tuna de Câmara de Machico, através do professor Telmo Viveiros e a Tuna Amadis de Gaula, através da professora Carolina Faria.

A Associação de Bandolins da Madeira é uma estrutura apoiada pela República Portuguesa | DGArtes e pelo Governo Regional da Madeira | Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura | Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

O projecto é financiado pela União Europeia através do programa Erasmus +.