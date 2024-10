Recorde-se que saíram de Lisboa no passado dia 8 de outubro e vão participar no programa celebrativo das Aparições deste fim de semana. Esta noite realiza-se a procissão das velas, sendo que amanhã, dia 13, decorre o ponto alto das celebrações, a missa e a procissão do adeus.

Refira-se que, ao início, o grupo era composto por 26 peregrinos, contudo, ao longo do percurso foram chegando outros, de Lisboa, Porto, Estoril, Funchal e de Itália. Hoje, foram cerca de 63, os que pisaram o chão do maior santuário português.

